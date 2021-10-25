Российский боец ММА нокаутировал соперника за пять секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умахан Ибрагимов нокаутировал британца Бена Достера турнире British Fighting Championship (BFC). Видеоролик схватки доступен в Twitter зала Sergio Pineiro MMA, где тренируется спортсмен.

Достер атаковал россиянина сразу после того, как бойцы ударились перчатками. Ибрагимов ответил британцу ударом ногой в голову и нокаутировал его за пять секунд.

Ранее российский боец смешанного стиля Алексей Махно объяснил, почему американец Тимоти Джонсон быстро проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Емельяненко отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.