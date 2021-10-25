Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гимнастка Мельникова обратилась к японке, которой отдали золото ЧМ после протеста 09:36
В Турции три парапланериста столкнулись в воздухе и упали в море 09:28
Гинцбург: около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заболевших купили сертификат 09:24
В ОП назвали способ борьбы с пропагандирующими насилие играми 09:23
Экс-игрок «Зенита» Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» 09:21
Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября 09:09
Агент Миранчука объяснил малое количество игрового времени хавбека... 09:02
В Новосибирской области завели 17 дел о продаже COVID-сертификатов 09:00
«Ъ»: цены на новые автомобили вырастут до конца года 08:51
Посол Германии заявил, что идет подготовка встречи глав МИД в «нормандском... 08:48
Бесплатная ставка 1000 р.

Российский боец ММА нокаутировал соперника за пять секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умахан Ибрагимов нокаутировал британца Бена Достера турнире British Fighting Championship (BFC). Видеоролик схватки доступен в Twitter зала Sergio Pineiro MMA, где тренируется спортсмен.

Достер атаковал россиянина сразу после того, как бойцы ударились перчатками. Ибрагимов ответил британцу ударом ногой в голову и нокаутировал его за пять секунд.

Ранее российский боец смешанного стиля Алексей Махно объяснил, почему американец Тимоти Джонсон быстро проиграл Федору Емельяненко в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

Емельяненко отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях