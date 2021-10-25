Появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Петербурге

Журналист Иван Карпов в Telegram опубликовал видео задержания болельщика московского «Спартака» в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов надевают наручники на лежащего на земле человека, а затем поднимают его и уводят.

Как заявил болельщик «Спартака» Иван Федоров, полиция при задержании била фанатов дубинками и шокерами. В «Спартаке» сообщили, что в отделение были доставлены пять человек.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил подробности задержания фанатов столичного клуба во время матча чемпионата России против петербургского «Зенита».