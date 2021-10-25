В «Спартаке» рассказали о задержании фанатов во время матча с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на информацию о задержании болельщиков команды во время матча 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов избили фанатов красно-белых в перерыве игры.

«По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.

Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

В «Спартаке» отметили, что сотрудники службы безопасности команды находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.