Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, какие регионы получат крупнейшие дотации в 2021 году 02:00
В Екатеринбурге гиды отказываются от экскурсий о братьях Самойловых 01:58
Джикия заявил, что команду ждет серьезный разговор после разгрома от «Зенита» 01:53
Опубликован рейтинг лидеров среди регионов России по науке и технологиям 01:47
Талибы* оценили заявление Путина об исключении организации из списка террористов 01:46
Умер актер из сериала «Друзья» 01:35
Названы последствия экспорта российских удобрений в ЕС 01:22
Гинцбург заявил, что систему QR-кодов нужно сохранить до вакцинации 80% граждан 01:20
Камбин расширит список тех, кому положены детские выплаты 01:12
«Спартак» пропустил семь мячей впервые в истории чемпионатов России и... 01:06
Бесплатная ставка 1000 р.

В «Спартаке» рассказали о задержании фанатов во время матча с «Зенитом»

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на информацию о задержании болельщиков команды во время матча 12-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов избили фанатов красно-белых в перерыве игры.

«По предварительной информации пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона. Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания.

Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны полиции», — приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

В «Спартаке» отметили, что сотрудники службы безопасности команды находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией и службой безопасности стадиона.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге 24 октября, завершилась победой хозяев со счетом 7:1. В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях