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Деменко: возможно, все идет к тому, что «Спартак» возглавит Черчесов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о судьбе главного тренера красно-белых Руя Витории после разгромного поражения от питерцев со счетом 1:7. Он призвал дождаться мнения владельца «Спартака» Леонида Федуна, допустив при этом, что в скором времени могут оказаться правдой слухи о приходе на тренерский пост москвичей экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Как профессиональный тренер, Витория должен дать оценку этому матчу и своей работе. После ряда хороших матчей пропустили от «Лестера» четыре, от «Зенита» — семь. Он должен обосновать, в чем причина. Но есть разговоры, что Станислав Черчесов возглавит «Спартак» — возможно, все и идет к этому, на самом деле. Потому что сколько игр я видел, Руя Виторию я так и не увидел.

Для такого клуба такие вещи непозволительны. Есть армия болельщиков, и для них это удар. Интересно, что в этой ситуации скажет Леонид Федун, что скажет Руй Витория на пресс-конференции. Помимо игры — все бывает в футболе, — есть борьба. Одно дело, когда ты проигрываешь с крупным счетом, но команда борется. И другое — когда при счете 1:5 уже ничего не делает. Комментаторы правильно сказали: казалось, что «Зенит» играл с дублем «Спартака».

Конечно, «Зенит» поздравляем, они победили заслуженно и уверенно. Как футболисты радовались, когда забивали даже четвертый, как они боролись. И эта игра в любом случае стояла особняком», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Ранее Деменко высказался о разгромном поражении красно-белых от питерцев со счетом 1:7.

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Футбол. Чемпионат России
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