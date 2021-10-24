Медведева встала на защиту Даниеляна после провала на Гран-при США

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева прокомментировала выступление Артура Даниеляна на первом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в Лас-Вегасе.

Напомним, что по итогам произвольной программы российский спортсмен занял последнее место.

«Сегодня было намного чище, чем вчера. Небезошибочно, но радостно видеть Артура довольным. Это его первый этап Гран-при в жизни. Так приятно слышать аплодисменты настоящих зрителей.

Была одна грубая ошибка — падение с четверного сальхова, чуть менее грубая — с тройного акселя, степ-аут. Самое важное, что он продолжил кататься и бороться», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что на соревнованиях в Лас-Вегасе спортсмен по итогам двух соревновательных дней набрал 214,93 балла и расположился на десятой строчке в турнирной таблице.

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