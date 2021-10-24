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Фигурист Чжоу чисто исполнил пять четверных прыжков и выиграл Гран-при США

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Issei Kato/REUTERS

Американский фигурист Винсент Чжоу чисто исполнил пять четверных прыжков и выиграл Гран-при США.

За произвольную программу спортсмен набрал 198,13 балла, общая сумма по итогам двух соревновательных дней — 295,56 балла.

Второе место по итогам турнира завоевал Шома Уно из Японии, его результат — 270,68 балла.

Бронзовая награда досталась еще одному представителю США Нэйтану Чену, он смог набрать 269,37 балла.

Отметим, что россиянин Артур Даниелян, который проводит свой первый сезон на взрослом уровне, занял последнее место на первом этапе Гран-при по фигурному катанию.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке Гран-при в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе.

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