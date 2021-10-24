Боец ММА Немков призвал Емельяненко продолжить спортивную карьеру

Боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Мы очень рады такой победе. Федор очень хорошо готовился к этому бою, и это труд. Он показал настоящий мастер-класс. После такого боя еще рано завершать, думаю, что все еще будет», — приводит слова Немкова «СЭ».

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном.