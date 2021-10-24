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Боец ММА Немков призвал Емельяненко продолжить спортивную карьеру

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Bellator

Боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Мы очень рады такой победе. Федор очень хорошо готовился к этому бою, и это труд. Он показал настоящий мастер-класс. После такого боя еще рано завершать, думаю, что все еще будет», — приводит слова Немкова «СЭ».

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном.

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