Российский боец вышел на поединок под флагом Ирландии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников прокомментировал ошибку организаторов турнира Bellator 269 в Москве.

Напомним, спортсмен вышел на поединок с Рэбом Трусдэйлом под флагом Ирландии. При этом организаторы ошиблись и с флагом его оппонента — шотландец вышел под французским флагом.

«Обидно и прискорбно. Хорошо, я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны, я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо», — цитирует спортсмена «Чемпионат.com».

Россиянин нокаутировал Трусдэйла уже в первом раунде.

В главном бою вечера 45-летний Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Ранее Тимоти Джонсон прокомментировал свое поражение от россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator 269.