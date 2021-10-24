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Фигуристка Медведева рассказала о чувстве страха, приходящем с возрастом

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РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о чувстве страха, которое проявляется у спортсменов.

«В фигурном катании, когда маленький, вообще ничего не страшно. Чем старше становишься, тем ярче играет инстинкт самосохранения. Становится сложнее именно морально.

У всех девочек, с которыми я говорила, которые уже завершили свою карьеру давно, недавно или сейчас перебарывают себя, выходят учить какие-то новые ультра-си или же поддерживать тройные прыжки.

Никто не знает с чем это связано. С каждым годом все сложнее и сложнее морально заставлять себя идти в сложные технические... Лед, коньки, лезвия – опасные элементы», — приводит слова спортсменки Sports.ru.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса. В настоящее время Медведева выступает в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее сообщалось, что академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок мира.

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