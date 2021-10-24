Олимпийская чемпионка о транс-персонах: катастрофа, не понимаю, к чему катится мир

Трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике в беге на 800 и 1500 метров Татьяна Казанкина рассказала о своем отношении к транс-персонам.

Как отношусь к этому явлению? Очень плохо. И то, что сейчас в США не он, не она, а оно, и уже в школе начинают менять пол — это катастрофа. Не понимаю, к чему катится мир.

Можно сделать для них отдельную Олимпиаду. Я категорически против их участия в обычных соревнованиях, пусть это даже дискриминация. Но разве то, что люди с подобными особенностями, например, Кастер Семеня, соревнуются с женщинами — это не дискриминация?

То же самое касается спортсменов с терапевтическими исключениями. Таких больше двух тысяч. Соревнуйтесь на Паралимпийских играх. Вы же больные», — цитирует олимпийскую чемпионку «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) намерен опубликовать рекомендации по допуску транс-персон к Играм после соревнований в Пекине в 2022 году.

В настоящее время МОК предлагает разрешить транс-женщинам участвовать в женских соревнованиях, если уровень их тестостерона будет снижаться в течение 12 месяцев.

Первой транс-женщиной, выступившей на Олимпиаде, стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она приняла участие в соревнованиях в Токио.