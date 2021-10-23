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Экс-футболист «Спартака»: схема с Дзюбой на острие неактуальна в еврокубках, прошлый век

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РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, говоря о тактике «Зенита» в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Ювентуса», раскритиковал схему, которую выбрал наставник петербургского клуба Сергей Семак. Слова Ледяхова передает Russia Today.

«Ювентус» был сам на себя не похож, особенно в первом тайме. Да, «Зенит» смотрелся неплохо, но в еврокубках его атакующая схема с Артемом Дзюбой на острие неактуальна. Это прошлый век. Посмотрите на другие коллективы. Все нападающие мобильные, постоянно двигаются, прессингуют. Петербуржцы же используют устаревшую модель», — сказал Ледяхов.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» с минимальным счетом уступил туринскому «Ювентусу» в Санкт-Петербурге. Команда идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что Дзюба и Ловрен — игроки не уровня Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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