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Хоркина объяснила неоднозначное выступление женской сборной России по спортивной гимнастике

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала выступление российских гимнасток на чемпионате мира — 2021, который проходит в Японии.

По ее словам, отсутствие медалей в женской команде, за исключением золота и бронзы Ангелины Мельниковой, не является на данный момент большой проблемой.

«Молодые девочки, что приехали на чемпионат мира, сразу прошли разведку боем. Они сразу будут привыкать к тому, что нет времени, чтобы опробовать себя, проверить где-либо свои силы. До следующей Олимпиады осталось не три года, а даже меньше. Чем быстрее девчонки поймут, что такое участие в таких серьезных соревнованиях как чемпионат мира или Европы, тем быстрее они втянутся и будут набирать опыт, принося пользу для сборной России. Соревновательный опыт крайне полезен.

К тому же, выступали они далеко не в самых благоприятных условиях — они постоянно сдают тесты, сталкиваются с карантинными органичениями. Пусть привыкают, изучают, готовятся к новым стартам. Победы никогда не даются просто», — заявила Хоркина.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мельникова завоевала бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира и золото в личном многоборье.

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