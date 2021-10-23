Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Автовладельцам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре 08:36
Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для Вечного огня... 08:31
Доктор Мясников назвал опасные для сердца лекарства 08:22
Родители убитой Болдуином кинооператора потребовали наказать виновных 08:19
Гол Гурьянова принес «Далласу» победу в овертайме... 08:19
Эксперты рассказали, как часто россияне не возвращают кредиты 08:04
В Якутске китайский бизнесмен подарил уборщице норковую шубу 08:04
Даниелян ошибся на всех прыжковых элементах в короткой программе на этапе... 07:50
Экс-министр Червоненко заявил, что Украина боится возвращения Крыма и Донбасса 07:48
В Приамурье грузовик столкнулся с поездом, есть погибшие 07:44
Бесплатная ставка 1000 р.

«Эдмонтон» нанес поражение «Вегасу» и одержал пятую победу подряд в НХЛ

close
100%
Официальный сайт НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, также отличился Зак Кассиан. У хозяев шайбы забросили Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг.

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 15 секунд и завершил игру с показателем полезности »+1».

«Эдмонтон» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей кряду, а «Вегас» потерпел третье поражение подряд.

Ранее «Даллас Старз» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
1:0 — Руа (Уайтклауд) — 03:34
1:1 — Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) — 08:37 (5x4)   
2:1 — Патрик (Коглан, Макнэбб) — 21:25  
2:2 — Хайман (Макдэвид, Пульюярви) — 23:55
2:3 — Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Расселл) — 25:07
3:3 — Хаг (Руа, Стивенсон) — 42:07
3:4 — Кассиан (Кит) — 44:33
3:5 — Драйзайтль — 59:49 (en)

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях