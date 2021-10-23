«Эдмонтон» нанес поражение «Вегасу» и одержал пятую победу подряд в НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл Арене», завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Леон Драйзайтль и Зак Хайман, также отличился Зак Кассиан. У хозяев шайбы забросили Николя Руа, Нолан Патрик и Николас Хаг.

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 15 секунд и завершил игру с показателем полезности »+1».

«Эдмонтон» продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей кряду, а «Вегас» потерпел третье поражение подряд.

Ранее «Даллас Старз» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

1:0 — Руа (Уайтклауд) — 03:34

1:1 — Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) — 08:37 (5x4)

2:1 — Патрик (Коглан, Макнэбб) — 21:25

2:2 — Хайман (Макдэвид, Пульюярви) — 23:55

2:3 — Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Расселл) — 25:07

3:3 — Хаг (Руа, Стивенсон) — 42:07

3:4 — Кассиан (Кит) — 44:33

3:5 — Драйзайтль — 59:49 (en)