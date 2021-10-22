В России захотели разрешить ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодом

В России могут разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за COVID-19 пускать посетителей в торговые залы и залы обслуживания при наличии действующего QR- код. С соответствующим предложением к властям регионов выступил Минпромторг РФ, пишет РБК.

Ведомство полагает, что дополнительные ограничения по работе ТЦ, непродовольственных магазинов, точек общепита и бытовых услуг в ряде регионов могут повлечь критические последствия для бизнеса, который как следует не восстановился после прошлого года.

«Мы призываем действовать крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями. Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли и стимулированию к вакцинации населения», — заявили в министерстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что QR-коды в столице вводятся, чтобы граждане постепенно привыкли к вакцинации, а нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом он отметил, что такие меры, как QR-коды, должны быть дозированными. По словам мэра, летом текущего года эта система привела к падению доходов бизнеса на 20-80%.

До этого сообщалось, что с 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя будет заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенное заболевание коронавирусом. С этой же даты в Волгоградской области будут введены QR-коды для посещения кафе и поездок по области. С 30 октября Мурманские власти будут контролировать поток туристов — в регионе будут действовать такие же правила, как и в Крыму.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начнется раньше всероссийского — со следующего четверга, 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Какие еще ограничения ждут москвичей, рассказала в своем материале «Газета.Ru».