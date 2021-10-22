Россияне Карацев и Хачанов сыграют в полуфинале Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал московского турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым. В четвертьфинальном матче Карацев обыграл француза Жиля Симона со счетом 6:4, 6:3. Для этого спортсмену понадобилось провести на корте 1 час 26 минут.

Ранее Карен Хачанов стал полуфиналистом турнира, за 2 часа 24 минуты она обыграл Австралии Джона Миллмана из Австралии со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Хачанов уже побеждал на Кубке Кремля в 2018 году, это его последний выигранный индивидуальный турнир. В том же году россиянин побеждал в Париже и Марселе, но с тех пор побед на его счету не было. Карацев имеет в своем активе только одну победу, но она случилась в 2021 года, когда Аслан оказался лучшим в Дубае.

В другом полуфинале сойдутся хорват Марин Чилич и литовец Ричардас Беранкис.

В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля, где может сыграть с Карацевым.