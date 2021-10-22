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Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля, где может сыграть с Карацевым

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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче Хачанов обыграл Австралии Джона Миллмана из Австралии со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Для победы сеяный на турнире под третьим номером россиянину понадобилось 2 часа 24 минуты.

Соперник Хачанова определиться в паре, в которой сойдутся второй сеяный на турнире россиянин Аслан Карацев и француз Жиль Симон. Этот матч уже начался, счет в начале первого сета 1:1.

Хачанов уже побеждал на Кубке Кремля в 2018 году, это его последний выигранный индивидуальный турнир. В том же году россиянин побеждал в Париже и Марселе, но с тех пор побед на его счету не было.

В другом полуфинале сойдутся хорват Марин Чилич и литовец Ричардас Беранкис.

В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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