Дзюба о рекорде Веретенникова: ждите, скоро вас побью

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о шутливом разговоре с лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России Олегом Веретенниковым. На счету полузащитника волгоградского «Ротора» 143 гола в высшей лиге российских первенств, у Дзюбы, после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стало столько же.

«Если в матче со «Спартаком» удастся выйти на поле и забить, вообще будет прекрасно. Догнать такую легенду, как Веретенников, было бы очень приятно. Я его видел, кстати, на дне рождения Слуцкого. Сфотографировался со всей его семьей, сказал: «Ждите, скоро вас побью». Он посмеялся, а его супруга ответила: «Мы с удовольствием ждем, не сомневаемся в вас!», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Стоит отметить, что Веретенников свои 143 гола забил в 274 матчах, в то время как Дзюбе для достижения такого результата потребовалось почти на сто игр больше — 373. На третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионатов России располагается Александр Кержаков, на счету которого 139 мячей.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Также Дзюба отказался приезжать на второй сбор национальной команды, объяснив свое решение тем, что находится не в лучшей форме.

Напомним, матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.

Ранее Дзюба назвал три своих самых важных гола за «Зенит».