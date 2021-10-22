Дзюба назвал три своих самых важных гола за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал три самых важных гола за время выступления в петербургском клубе.

«Сразу приходит в голову чемпионский матч с «Локомотивом», когда я черпачка левой дал. Очень значим для меня и победный гол в Краснодаре, когда была знаменитая перестрелка на 90‑х минутах. Ну и особым стал первый гол «Спартаку». Тогда мы проигрывали, сами себе напривозили. Шатов прострелил, Данни оставил мяч, и я с левой забил», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Также Дзюба отказался приезжать на второй сбор национальной команды, объяснив свое решение тем, что находится не в лучшей форме

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» Дзюба провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что комментатор Уткин высмеял назвавшего себя львом Дзюбу.