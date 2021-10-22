Украинский журналист одним словом описал игру российских клубов в еврокубках

Украинский журналист Артем Франков высказался о результатах российский клубов в еврокубках.

«Конечно, ужасные результаты. На лицо стагнация российских клубов. Но думаю, со временем всё наладится, потому что деньги есть. И еще можно сказать, что Россия чемпион по поражениям в достойных играх. А если одним словом описать игру российских клубов в Европе, то это ноль», — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

20 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» проиграл «Лестер Сити» со счетом 3:4. Красно-белые занимают последнее место в турнирной таблице, набрав три очка.

Также в Лиге Европы потерпел поражение московский «Локомотив». «Железнодорожники» уступили стамбульскому «Галатасараю». Клуб замыкает таблицу группы E.

В Лиге чемпионов петербургский «Зенит» уступил туринскому «Ювентусу» — 0:1. Действующий чемпион России с тремя баллами идет третьим в группе.

Ранее сообщалось, что Украина сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).