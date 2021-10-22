Экс-президент «Локомотива» Геркус отреагировал на поражение команды в ЛЕ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что «железнодорожники» могли побеждать в матче с «Галатасараем» в Лиге Европы (0:1). Слова Геркуса передает Sport24.

«Досадный результат, ведь могли выигрывать. К сожалению, ребятам просто не хватило сил, подвела реализация и короткая скамейка. Фатих Терим очень грамотно сработал, браво. Отличный план на игру, хорошие замены. Он подстроился под «Локомотив», поэтому и выиграл. Такое случается, но все равно обидно», – сказал Геркус.

Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник турецкой команды Керем Актюркоглу.

После двух трех «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

Ранее нападающий «Галатасарая» Райан Бабел заявил, что не согласился бы на ничью в этой игре.