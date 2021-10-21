Фанат «Спартака» оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста

Бывший глава фан-клуба московского «Спартака» Валентин Коршунов оштрафован на пять тысяч рублей за нападение на журналиста РБК Александра Щеголева после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между красно-белыми и «Лестер Сити», сообщает «Чемпионат.com».

Соответствующее решение вынес Тушинский районный суд Москвы. Также болельщику «Спартака» запретили посещать футбольные матчи ближайшие два года.

После игры Щеголев снимал на видео обстановку у VIP-входа на стадион. Один из болельщиков «Спартака» попросил журналиста прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что Коршунову грозило 15 суток ареста, но было возможно добавление уголовного наказания. Также в крови у бывшего главы фан-клуба «Спартака» был найден алкоголь.