Полузащитник «Аталанты» из Бергамо Алексей Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче третьего тура группового этапа турнира против »Манчестер Юнайтед» россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио. Также в тройку вошел вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч).

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Самые быстрые игроки Лиги чемпионов сезона-2021/22:

1. Алексей Миранчук («Аталанта») — 38,6 км/ч;

2. Маркос Антонио («Шахтер») — 38,6 км/ч;

3. Винисиус Жуниор («Реал») — 38,5 км/ч;

4. Марио Эрмосо («Атлетико») — 38,3 км/ч;

5. Мешак Элия («Янг Бойз») — 37,8 км/ч;

6. Шансель Мбемба («Порту») — 36,7 км/ч;

7. Нуссайр Мазрауи («Аякс») — 36,5 км/ч;

8. Кингсли Коман («Бавария») — 35,7 км/ч;

9. Муми Нгамалё («Янг Бойз») — 35,5 км/ч;

10. Янник Феррейра Карраско («Атлетико») — 35,5 км/ч.