Полузащитник «Аталанты» из Бергамо Алексей Миранчук развил самую высокую скорость в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В матче третьего тура группового этапа турнира против »Манчестер Юнайтед» россиянин разогнался до 38,6 км/ч. Такую же скорость смог развить полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио. Также в тройку вошел вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (38,5 км/ч).
В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что болельщики «Аталанты» признали Миранчука худшим игроком матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов сезона-2021/22:
1. Алексей Миранчук («Аталанта») — 38,6 км/ч;
2. Маркос Антонио («Шахтер») — 38,6 км/ч;
3. Винисиус Жуниор («Реал») — 38,5 км/ч;
4. Марио Эрмосо («Атлетико») — 38,3 км/ч;
5. Мешак Элия («Янг Бойз») — 37,8 км/ч;
6. Шансель Мбемба («Порту») — 36,7 км/ч;
7. Нуссайр Мазрауи («Аякс») — 36,5 км/ч;
8. Кингсли Коман («Бавария») — 35,7 км/ч;
9. Муми Нгамалё («Янг Бойз») — 35,5 км/ч;
10. Янник Феррейра Карраско («Атлетико») — 35,5 км/ч.