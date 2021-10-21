Медведев оценил теннисные способности Дзюбы

Российский теннисист Даниил Медведев оценил игру в теннис нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Оценить его игру в теннис? Подает хорошо, попадает. Не знаю, во сколько лет он начал играть. Знаю, что любители сверху не любят подавать, им страшно, они снизу все время вводят мяч», — приводит слова теннисиста «Матч ТВ».

В начале октября Дзюба принял участие в благотворительном теннисном турнире, в котором также участвовали экс-футболист Дмитрий Булыкин, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Анастасия Мыскина, экс-хоккеист Алексей Яшин и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в Twitter сообщил о том, что не сможет принять участие в турнире ВТБ — Кубок Кремля в этом году.

Кубок Кремля пройдет во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 24 октября.