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Первая шайба Тарасенко принесла победу «Сент-Луису»

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

Встреча завершилась победой «Блюз» со счетом 3:1. Для россиянина это первая шайба в сезоне. Также голами отметились Иван Барбашев и Брэндон Саад. Нападающий Клим Костин очков не набрал.

У проигравшей команды отличился Вильям Карлссон. Российский нападающий Евгений Дадонов результативными действиями не отметился.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с сезона-2013/2014. В 2010 году «Блюз» задрапировал его под общим 16-м номером.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травм.

Ранее сообщалось, что нападающие клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Клим Костин, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев набрали очки в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс».

Последний раз четыре российских форварда набирали очки в составе одного клуба в 2009 году.

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Хоккей. НХЛ
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