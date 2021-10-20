Спортивный юрист о дисквалификации Мусэрского: он легко отделался

Спортивный юрист Илья Чичеров высказался о дисквалификации волейболиста японского «Сантори Санбердз» Дмитрия Мусэрского за употребление допинга.

«Ничего странного и необычного в истории с Мусэрским нет. Просто WADA наконец-то получила в свое распоряжение базу данных РУСАДА (ЛИМС), так что подобные дела, уверен, в ближайшее время будут возникать довольно часто. Уж как не хотели ее отдавать и старались максимально подчистить, но все-таки WADA ее получило. Из этой базы они и будут исходить, ведь понятно же, что самой пробы уже физически не существует. Но в ЛИМС прописано, что она существовала, пусть и допинг был у спортсмена в минимальной концентрации.

Мусэрский довольно легко отделался, поскольку в подобных случаях дисквалификация может быть до четырех лет. Он правильно прислушался к совету юристов и не стал подавать апелляцию в CAS, ничем хорошим это бы не закончилось. Четыре года в данном случае вряд ли бы дали, но существенно увеличить срок вполне могли.

У нас недавно было дело биатлониста Лапшина похожее, там тоже проба из 2013 года и в итоге 12-месячная дисквалификация. И это, мы считаем, хороший результат», — сказал Чичеров в интервью «Газете.Ru».

23 апреля 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на год дисквалифицировал корейского биатлониста Тимофея Лапшина за нарушение антидопинговых правил, которое произошло в 2012 году.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения Мусэрского стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.