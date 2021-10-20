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Организаторы Budapest Trophy извинились за неправильный флаг России на награждении

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Организационный комитет Budapest Trophy принес извинения за инцидент с российским флагом, который на награждении был предназначен для действующей чемпионки мира Анны Щербаковой.

Во время церемонии награждения женщин на турнире были вынесены разные флаги. Средняя полоса одного из вынесенных флагов была светлее. С 1991 по 1993 год средняя полоса флага России была лазоревого цвета.

«Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант. Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг», — приводит заявление Венгерской национальной ассоциации конькобежцев ТАСС.

Весь пьедестал заняли российские фигуристки. Победительницей стала дебютантка взрослых международных соревнований Майя Хромых, второй стала Анна Щербакова, а третье место заняла Софья Самодурова.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, рассказала, с кем из спортсменов группы Этери Тутберидзе она общается.

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