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Игрок «Ак Барса» извинился перед женщиной, которой попал шайбой в лицо

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@sportsarae/Telegram

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и московским «Динамо» шайба вылетела на трибуны и попала в лицо зрителю. Женщина получила достаточно серьезное рассечение, ей понадобилась медицинская помощь. Ее оказал доктор казанского клуба. Кроме того, «Ак Барс» подарил ей верхнюю одежду и ту самую шайбу.

А форвард хозяев Никита Дыняк, от клюшки которого шайба вылетела за пределы площадки, извинился перед женщиной во флэш-интервью после первого периода.

«В первую очередь хочу извиниться перед болельщицей, которой попал в лицо, неудачно подставив клюшку. Я знаю, что клуб о ней позаботиться, но хочу лично попросить прощения», — сказал Дыняк.

На момент написания этой новости в матче идет третий период, счет пока ничейный — 4:4. А Дыняк стал автором первой шайбе в этой игре, открыв счет в матче с подачи Дмитрия Юдина.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал восьмиматчевую победную серию «Трактора».

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Хоккей. КХЛ
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