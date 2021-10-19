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«Салават Юлаев» прервал восьмиматчевую победную серию «Трактора»

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Сайт ХК «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХ)Л уфимский «Салават Юлаев» разгромил челябинский «Трактор» со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) и прервал восьмиматчевую победную серию челябинцев.

В составе гостей отличились Данил Башкиров, Григорий Панин, Павел Коледов, Сакари Маннинен (дважды) и Николай Кулёмин. В составе «Трактора» единственную шайбу забросил Теэму Пулккинен.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
Голы: 0:1 — Башкиров (Пустозёров, Панин) – 01:56' (5x5)
0:2 — Панин (Башкиров) – 17:47' (5x5)
0:3 — Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 21:06' (5x5)
0:4 — Маннинен (Панин) – 37:30' (5x5)
1:4 — Пулккинен (Бэйлен) – 45:41' (5x4)
1:5 — Кулёмин (Гранлунд, Хартикайнен) – 49:38' (5x4)
1:6 — Маннинен (Гранлунд, Ларсен) – 56:05' (5x5)

Несмотря на крупное поражение, «Трактор» продолжает лидировать как на Востоке, так и в сводной таблице КХЛ с 34 очками после 21 встречи.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 21 октября в Москве сыграет с ЦСКА. «Трактор» 22 октября примет «Автомобилист».

Ранее сообщалось, что «Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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