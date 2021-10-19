Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в выпуске Comedy Club

Хоккеист сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ. Бит и текст для знаменитого хоккеиста написал музыкальный исполнитель Сергей Драгни.

В числе прочего в песне есть такие строчки: «Я знаю полпланеты, я со всеми знаком, но почему-то меня до сих пор не позвали в Тик-Ток дом. Значит, все напрасно. К чему мне этот Кубок Стэнли, если я ни разу не сидел в жюри в КВНе? Всю жизнь пытался быть ферзем, но похож на пешку, раз меня еще не звали ведущим в «Орел и решку». Заново жизнь не прожить, ничего не изменится. Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся». Или с Клавой Кокой мог бы иметь вирусный хит. Я мог бы уйти из «Блэк Стара» с грохотом, как Крид».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2. У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне. Для капитана столичных это 804-я шайба в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Стэнли). Таким образом, россиянин вышел на чистое пятое место по этому показателю, обойдя Марка Мессье — 803.

Лидером является Уэйн Грецки — 1016 шайб. Следом идут Горди Хоу (869), Бретт Халл (844) и Яромир Ягр (844).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Девять раз завоевывал приз лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи». Семь раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ.

В составе сборной России трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое пятое место по общему числу шайб в регулярках и плей-офф НХЛ.