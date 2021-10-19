Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи рекомендовали госпитализировать голодающего в тюрьме Саакашвили 20:28
В Орловской области будут развернуты дополнительные 42 койки для больных... 20:25
Перед матчем «Локомотив» — «Галатасарай» Семину вручат серебряную медаль... 20:24
РБК: власти Москвы обсудили введение QR-кодов для театров, музеев и стадионов 20:09
Алена Водонаева заявила, что купит квартиру для кота 20:09
Саркози насильно доставят в суд 20:05
Пассажирский самолет потерпел крушение в Техасе 20:00
Тарасова восторженно высказалась о новом номере Медведевой и Милохина... 19:46
Представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена 19:45
NBC назвал возможную причину обысков в доме Дерипаски в Вашингтоне 19:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в выпуске Comedy Club

close
100%
Geoff Burke/USA TODAY Sports

Хоккеист сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высмеял российский шоу-бизнес в новом выпуске Comedy Club на телеканале ТНТ. Бит и текст для знаменитого хоккеиста написал музыкальный исполнитель Сергей Драгни.

В числе прочего в песне есть такие строчки: «Я знаю полпланеты, я со всеми знаком, но почему-то меня до сих пор не позвали в Тик-Ток дом. Значит, все напрасно. К чему мне этот Кубок Стэнли, если я ни разу не сидел в жюри в КВНе? Всю жизнь пытался быть ферзем, но похож на пешку, раз меня еще не звали ведущим в «Орел и решку». Заново жизнь не прожить, ничего не изменится. Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся». Или с Клавой Кокой мог бы иметь вирусный хит. Я мог бы уйти из «Блэк Стара» с грохотом, как Крид».

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2. У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне. Для капитана столичных это 804-я шайба в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Стэнли). Таким образом, россиянин вышел на чистое пятое место по этому показателю, обойдя Марка Мессье — 803.

Лидером является Уэйн Грецки — 1016 шайб. Следом идут Горди Хоу (869), Бретт Халл (844) и Яромир Ягр (844).

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Девять раз завоевывал приз лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи». Семь раз участвовал в матче всех звёзд НХЛ.

В составе сборной России трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое пятое место по общему числу шайб в регулярках и плей-офф НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях