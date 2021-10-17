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Овечкин вышел на чистое пятое место по общему числу шайб в регулярках и плей-офф НХЛ

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sportexpress/Twitter

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2.

У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне. Для капитана столичных это 804-я шайба в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Стэнли). Таким образом, россиянин вышел на чистое пятое место по этому показателю, обойдя Марка Мессье — 803.

Лидером является Уэйн Грецки — 1016 шайб. Следом идут Горди Хоу (869), Бретт Халл (844) и Яромир Ягр (844).

Победную шайбу в матрче забросил Стивен Стэмкос, еще один результативный бросок на счету россиянина Михаила Сергачева. Вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. Форвард Никита Кучеров не отличился результативными действиями.

У «Вашингтона» три очка в двух играх регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой».

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Хоккей. НХЛ
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