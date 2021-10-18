Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила на официальном сайте трех звезд первой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 7(4+3) очков в матчах против «Вегас Голден Найтс» (6:2) и «Миннесотой Уайлд» (2:3).

Вторым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский форвард записал в актив 5 (3+2) баллов в играх с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) и «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:2, ОТ). Нападающий забросил 733 шайбы в лиге, что является пятым показателем в истории НХЛ.

Третьей звездой признан капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 7 (3+4) очков в матчах с «Питтсбург Пингвинз» (2:6), «Детройт Ред Уингз» (7:6, ОТ) и «Вашингтоном» (2:1, ОТ).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым действующим игроком НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в большинстве.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) российский нападающий отдал две голевые передачи при численном преимуществе «Вашингтона». Теперь в его активе 501 (269+232) очко в карьере в большинстве среди действующих хоккеистов. Лидирует по этому показателю форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 545 (143-402).