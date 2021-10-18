Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства 21:24
Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы 21:15
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился... 21:12
Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro 21:08
Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея 21:07
В Петербурге вводятся QR-коды 20:53
УЕФА развел Россию и Украину во время жеребьевки Евро по мини-футболу 20:41
В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой 20:37
Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй... 20:33
«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями... 20:32
Бесплатная ставка 1000 р.

Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ

close
100%
sportexpress/Twitter

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила на официальном сайте трех звезд первой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой признан форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 7(4+3) очков в матчах против «Вегас Голден Найтс» (6:2) и «Миннесотой Уайлд» (2:3).

Вторым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Российский форвард записал в актив 5 (3+2) баллов в играх с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) и «Тампой-Бэй Лайтнинг» (1:2, ОТ). Нападающий забросил 733 шайбы в лиге, что является пятым показателем в истории НХЛ.

Третьей звездой признан капитан «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 7 (3+4) очков в матчах с «Питтсбург Пингвинз» (2:6), «Детройт Ред Уингз» (7:6, ОТ) и «Вашингтоном» (2:1, ОТ).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым действующим игроком НХЛ, которому удалось набрать 500 очков в большинстве.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) российский нападающий отдал две голевые передачи при численном преимуществе «Вашингтона». Теперь в его активе 501 (269+232) очко в карьере в большинстве среди действующих хоккеистов. Лидирует по этому показателю форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон — 545 (143-402).

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях