Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Устроивший стрельбу под Пермью школьник заявил, что руководствовался... 07:42
В МВД рассказали подробности о стрельбе в школе под Пермью 07:38
Кортни Кардашьян помолвлена 07:28
Британский историк сравнил Путина с российскими императорами 07:26
На аппарате Lucy, запущенном к Юпитеру, возникли неполадки 07:17
Рекордсмен регби погиб в 25-летнем возрасте 07:04
В Пермском крае шестиклассник устроил стрельбу в школе 07:02
Стало известно, что дети Александра Малинина подрабатывают официантами 06:59
Кабмин Японии: вопрос мирного договора с РФ нельзя перекладывать на будущие... 06:52
Сборной России надела футболки национальной команды на украинцев из Team Spirit 06:42
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-тренер «Арсенала» Венгер назвал фаворита в голосовании на «Золотой мяч»

close
100%
Ian Walton/Reuters

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может выиграть награду «Золотой мяч» в 2021 году.

«В этом году нет неприкасаемых. Бензема находится на высшем уровне по индивидуальным показателям и последовательности. Неопределенность заключается в следующем: играют ли выигранные трофеи решающую роль?» — цитирует специалиста Telefoot.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в восьми встречах за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф назвал причину, по которой аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не заслуживает награду «Золотой мяч» в этом году.

ионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне аргентинец выиграл в составе каталонского клуба Кубок Испании, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В 2021 году он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Америки, забив больше всех на турнире.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях