Экс-тренер «Арсенала» Венгер назвал фаворита в голосовании на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может выиграть награду «Золотой мяч» в 2021 году.

«В этом году нет неприкасаемых. Бензема находится на высшем уровне по индивидуальным показателям и последовательности. Неопределенность заключается в следующем: играют ли выигранные трофеи решающую роль?» — цитирует специалиста Telefoot.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в восьми встречах за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.

Ранее экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф назвал причину, по которой аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не заслуживает награду «Золотой мяч» в этом году.

ионель Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне аргентинец выиграл в составе каталонского клуба Кубок Испании, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В 2021 году он привел сборную Аргентины к победе на Кубке Америки, забив больше всех на турнире.