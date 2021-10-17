Опубликовано видео с реакцией Хабиба во время боя Исмаилов — Минеев

На YouTube-канале Sport24: Культура бития опубликовано видео, на котором запечатлена реакция Хабиба Нурмагомедова во время боя межу Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

На видео запечатлена в том числе реакция Хабиба во время нокаута и сразу после остановки боя. Смотрите с отметки 11:53.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева.