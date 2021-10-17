Нурмагомедов поддержал Исмаилова после поражения от Минеева

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего земляка Магомеда Исмаилова после его поражения в бою с Владимиром Минеевым. Исмаилов проиграл Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. Нурмагомедов присутствовал на поединке и наблюдал за ним с первого ряда арены в Сочи.

«Будьте оптимистами и всегда верьте, что будущее лучше, чем настоящее. За Магомеда Исмаилова я всегда переживаю по-особенному, не знаю почему, мы никогда даже не тренировались вместе. Болел за тебя сильно, брат, и переживал, пусть Всевышний поможет тебе, поправляй и не болей», — написал Нурмагомедов в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Исмаилов пройдет медобследование из-за проблем со здоровьем.