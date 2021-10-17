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Линекер сравнил Салаха с Месси

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Global Look Press

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне популярный телеведущий Гари Линекер сравнил форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с Лионелем Месси.

«Вот это да! Мо Салах превратился в Месси. Одна из многочисленных вещей, которые мне нравятся в Салахе – несмотря на то, как складывается матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и чудесный человек», — написал Линекер в своем Twitter.

Накануне в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:0. Салах в этой игре абил гол и отдал результативную передачу, а бразилец Фирмино оформил хет-трик.

После восьми туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, проигрывая «Челси» одно очко. Салах провел все восемь игр, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что фанат «Ливерпуля» плюнул в члена тренерского штаба «Манчестер Сити».

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Футбол. Чемпионат Англии
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