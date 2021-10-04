Фанат «Ливерпуля» плюнул в члена тренерского штаба «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп после матча седьмого тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля» (2:2) заявил о том, что болельщик мерсисайдцев плюнул в члена тренерского штаба «горожан». Слова Гвардиолы передает Sky Sports.

«Я этого момента не видел, слышал об этом, люди говорили мне. Если это произошло, я почти уверен, что «Ливерпуль» примет меры в отношении этого человека. «Ливерпуль» больше, чем такое поведение, в каждом клубе есть люди, которые совершают плохие поступки из-за эмоций. Вы должны держать себя в руках, — сказал Гвардиола.

Напомним, на 59-й минуте отличился нападающий «красных» Садио Мане. Спустя десять минут мяч забил полузащитник гостей Фил Фоден. В середине второго тайма Мохамед Салах вновь вывел хозяев вперед, однако на 81-й минуте Кевин Де Брейне отправил мяч в сетку ворот «Ливерпуля» и помог своей команде избежать поражения.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», набравший 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. «Манчестер Сити» с 14 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде встретится с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» примет «Бернли».

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2).