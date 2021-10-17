Овечкин назвал Василевского одним из лучших вратарей мира

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 в овертайме) в матче регулярного чемпионата КХЛ и игру голкипера команды соперника Андрея Василевского.

«Мы играли против очень крепкой команды, чьи ворота защищал один из лучших голкиперов в лиге. Если у вас возникают какие-то шансы, особенно в матче, где мало голов, и держится счет 1:1 — конечно, их надо использовать. Но мы их упустили. Но все вопросы должны быть к нам, потому что нам нужно было лучше доставлять шайбу к воротам. Мы играли против команды, которая завоевала два Кубка Стэнли подряд», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Победную шайбу в игре забросил Стивен Стэмкос. Еще один результативный бросок на счету россиянина Михаила Сергачева. Вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска из 33.

У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне. Для капитана столичных это 804-я шайба в НХЛ (с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Стэнли). Таким образом, россиянин вышел на чистое пятое место по этому показателю, обойдя Марка Мессье — 803.

Лидером является Уэйн Грецки — 1016 шайб. Следом идут Горди Хоу (869), Бретт Халл (844) и Яромир Ягр (844).

По правилам Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 8 октября сборные участвующие в хоккейном олимпийском турнире-2022 должны были объявить как минимум трех хоккеистов, которые войдут в состав команды на Игры-2022. В состав российской команды первыми включены Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое пятое место по общему числу шайб в регулярках и плей-офф НХЛ.