Результативные передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» победить

Состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесотой Уайлд», он завершился победой гостей со счетом 3:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Фредерик Годро, Виктор Раск и Райан Хартман. За «Лос-Анджелес» отличились Виктор Арвидссон и Анже Копитар.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 13 минут и 7 секунд и отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1». У его одноклубника защитника Дмитрия Куликова также голевой пас и коэффициент полезности «+2».

В первом матче сезона против «Анахайма», который состоялся 16 октября, Капризов также отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Кингз» Владимир Ткачев за 11.24 на льду результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «0».

Ранее сообщалось, что голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм».