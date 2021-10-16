Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».



Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» в присутствии 11 938 зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом в дополнительное время — 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала и Маркус Фолиньо.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Якоб Сильверберг.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов оформил результативную передачу, проведя на льду 20 минут и 9 секунд.

В следующем матче «Анахайм» сыграет с «Калгари», а «Миннесота» сразится с «Лос-Анджелесом».

Ранее сообщалось, что нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».