Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2.

Победную шайбу забросил Стивен Стэмкос. Еще один результативный бросок на счету россиянина Михаила Сергачева. Вратарь Андрей Василевский отразил 32 броска из 33. Форвард Никита Кучеров не отличился результативными действиями.

У хозяев площадки отличился Александр Овечкин. Это его пятое очко в новом сезоне. Защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов закончили матч с показателем полезности «-1». Вратарь Илья Самсонов на льду не появился.

«Тампа» после трех матчей набрала четыре очка, у «Вашингтона» три очка в двух играх.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — действующий победитель Кубка Стэнли. В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1. Этот титул стал вторым подряд для американской команды, а также третьим за всю историю франшизы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин презентует в ближайшем выпуске Comedy Club свой первый трек, который он сделал совместно с музыкантом Сергеем Драгни.