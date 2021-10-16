Мостовой: «Спартак» играл плохо, но вытащил ничью с «Динамо»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо», передает «Чемпионат.com».
Встреча завершилась со счетом 2:2
«По игре и моментам «Динамо» переиграло «Спартак». Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду. А Команда Витории играла плохо, но вытащила ничью», — сказал Мостовой.
В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.
В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.
«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.
В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.