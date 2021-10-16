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Мостовой: «Спартак» играл плохо, но вытащил ничью с «Динамо»

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РИА Новости

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Динамо», передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:2

«По игре и моментам «Динамо» переиграло «Спартак». Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду. А Команда Витории играла плохо, но вытащила ничью», — сказал Мостовой.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков.

«Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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Футбол. Чемпионат России
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