Шлеменко и Гусейнов устроили потасовку перед боем

Во время стердаунов перед турниром Eagle FC бойцы Александр Шлеменко и Артур Гусейнов устроили потасовку, передает «Чемпионат.com».

Гусейнов боднул Шлеменко головой, а Александр оттолкнул оппонента. Между спортсменами встал президент лиги Шамиль Завуров и погасил конфликт.

Стоит отметить, что Гусейнов не смог уложиться в установленный лимит по весу. Он отдаст Шлеменко часть гонорара.

Бой Шлеменко и Гусейнова пройдет 17 октября в Сочи. На данный момент на счету 37-летнего Александра 60 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. Рекорд его ровесника Гусейнова составляет 27 побед, 10 поражений и одну ничью.

Ранее известный боец смешанного стиля (ММА), первый в истории временный чемпион организации Absolute Championship Akhmat (АСА) Эдуард Вартанян высказался о предстоящем бое между бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко и бойцом Артуром Гусейновым.