Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионатах России.

Напомним, игрок сине-бело-голубых отличился в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Это был 143-й гол 33-летнего нападающего в чемпионатах России.

«Зенит» уступил «Арсеналу» со счетом 1:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который в матче против тульского «Арсенала» забил свой 100-й мяч за сине-бело-голубых.