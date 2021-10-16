Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и тульским «Арсеналом».

«Наш процент реализации моментов подвел. Играли неплохо, создали много, но не забили. Конечно, когда забиваешь первым, соперник раскрывается, становится легче играть», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В составе победителей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 12-й строчке, набрав столько же баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на новость о том, что игрок петербургского «Зенита» Клаудиньо может принять российское гражданство.