Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США

Американская фигуристка Джессика Калаланг оправдана Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после проваленного допинг-теста. Восемь месяцев расследования привели к решению в ее пользу — спортсменка сумела доказать, что запрещенный препарат попал в ее организм через косметику. По мнению бывшего генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, такое вполне возможно, и если WADA приняло такое решение, значит, для этого было достаточно объективных оснований.

«У нас есть спортивные юристы, которые успешно доказывали попадание запрещенных препаратов в организм спортсмена путем использования молочных продуктов. Есть такие примеры и оправдательные решения. Я не видел ни одного случая за свою практику, чтобы WADA было лояльно к кому-либо — вне зависимости от того, США это или другая страна. WADA всегда старается держать обоснованную позицию. Я так понимаю, что если было принято такое решение в отношении американской фигуристки, для этого были весомые аргументы. Это профессиональная работа юристов», — сказал Ганус «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что разница в восприятии допинга у американских и российских спортсменов неизбежна, поскольку за российским спортом тянется шлейф допинговых скандалов. Как только спорт в России сумеет избавиться от этого реноме, ситуация изменится.

«Разница в том, что когда какие-то наши спортсмены попадаются на допинге и возникает резонанс, этот резонанс — шлейфовый. Нам надо как можно быстрее выходить из этого. Я всегда говорил, что допинговые нарушения фиксируют везде, в каждой стране. И вопрос заключается в том, что мы с этим делаем, как мы на это реагируем и какие выводы делают спортивные организации.

Я сомневаюсь в том, что WADA было ангажировано — оно всегда действует объективно. Все-таки это международный регулятор. WADA всегда собирает информацию и не торопится, взвешивает все факты. И только когда есть обоснование, выносится решение. WADA часто упрекают в медлительности, но не в ангажированности. И то, я считаю, что это не медлительность — это вопрос взвешенного подхода и взвешенного решения. Потому что судьба спортсмена — это всегда важно», — уверен Ганус.

Экс-глава РУСАДА призвал не придавать истории Джессики Калаланг политический окрас. Он считает, что если бы какой-либо российский спортсмен, оказывшийся в такой ситуации, смог бы убедительно доказать свою невиновность, то также был бы оправдан.

«Я не считаю, что уместно проводить политические параллели и говорить, что российского спортсмена не простили бы в такой ситуации. Я знаю кейсы, которые были у нас. Я же сам ярый борец с допингом и многое ставил под сомнение. Здесь очень тонкая грань между правовой защитой и злоупотреблением правом. Нам не нужно давать повода, а надо сделать необходимый минимум, чтобы выйти из этого замкнутого круга», — заключил Ганус.