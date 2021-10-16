Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который в матче против тульского «Арсенала» забил свой 100-й мяч за сине-бело-голубых, передает «Чемпионат.com».

«Дзюба пошел показывать футболку с 100 голами, а не схватил мяч на центр. Это говорит только о том, что он занят самолюбованием. Это первичное для него. Ничего удивительного нет, мы к этому уже привыкли», — сказал Червиченко.

Встреча прошла на стадионе «Арсенал» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 12-й строчке, набрав 12 баллов.