Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме рассказали о работе по борьбе с бедностью граждан 17:14
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 18 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
Бесплатная ставка 1000 р.

Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием

close
100%
Сергей Субботин/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о форварде петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, который в матче против тульского «Арсенала» забил свой 100-й мяч за сине-бело-голубых, передает «Чемпионат.com».

«Дзюба пошел показывать футболку с 100 голами, а не схватил мяч на центр. Это говорит только о том, что он занят самолюбованием. Это первичное для него. Ничего удивительного нет, мы к этому уже привыкли», — сказал Червиченко.

Встреча прошла на стадионе «Арсенал» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба.

Подопечные Сергея Семака занимают в турнирной таблице чемпионата России первую строчку, имея в своем активе 23 очка.

Команда под руководством Миодрага Божовича располагается на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях