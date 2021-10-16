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Гимнастка Байлз назвала свои любимые алкогольные напитки

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Reuters

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз провела беседу со своими подписчиками в Instagram, где ответила на вопрос о своих предпочтениях в алкоголе.

«Мимоза, Маргарита, персиковый беллини, сангрия – все это в любом порядке. Ну и, я определенно девушка с текилой», — ответила Байлз.

Напомним, что Байлз снялась во время командного многоборья и пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем. Она выступила в заключительный день соревнований по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне и взяла бронзу.

Американка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики. Она делит его с Ларисой Латыниной.

Ранее сообщалось, что Симона Байлз и другие гимнастки призвали Конгресс США распустить НОК из-за дела врача-педофила.

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