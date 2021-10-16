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Бывший украинский футболист назвал геев больными людьми

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Konstantin Chernichkin/Reuters

Бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец высказался о людях с нетрадиционной ориентацией.

По его мнению, пропаганда подобных отношений для несовершеннолетних является вредной.

«В Германии, когда я был там, мужчины говорили о мужчинах. В команде я подозревал парочку, они улыбались друг другу, чересчур нежные были.

Это был тяжелый период для меня. Я иду в магазин, а там брошюрочка с акциями, где на фотографии два мужика и подпись: «Счастливая семья». Я не против, это их дело, но на мой взгляд, они — больные люди. В этом вопросе я придерживаюсь позиции Лукашенко.

Когда идет пропаганда, детей с маленького возраста приучают к этому, я считаю, что это неправильно», — приводит слова Кополовца YouTube-шоу «От души в душу».

Ранее сообщалось, что столичный «Локомотив» отказался от практики выплачивать премиальные за победы по ходу нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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