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Чемпион СССР: если бы Дзюба был нужен Карпину, то играл бы

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РИА Новости

Чемпион СССР 1984 года в составе петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о решении нападающего Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Такие вещи не хочется обсуждать в спортивной печати, это лучше делать на кухне. Не уверен, что Дзюба был нужен национальной команде. Играли те, кто соответствовал конкретным задачам. Был бы Дзюба нужен Карпину — он бы играл», — приводит слова ветерана Metaratings.ru.

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее экс-тренер сборной России Георгий Ярцев рассказал, как воспринял новость об отказе Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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