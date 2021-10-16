Ярцев рассказал, как воспринял новость об отказе Дзюбы от сборной России

Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев поделился мнением о решении нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Новость о решении Дзюбы воспринял с некоторым удивлением, потому что на моей памяти прежде ничего подобного не случалось. Он сослался на свое игровое состояние, хотя в матчах за клуб выглядит вполне прилично. Это тут же породило кучу сплетен — обида ли это или что-то другое? Для некоторых гораздо интереснее не сама игра, а возможность покопаться в грязном белье», — цитирует специалиста «СЭ».

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем бы мог помочь Артем Дзюба национальной команде.